«Больше не веду себя как идиот». Брайан Ортега прокомментировал победу над Родригесом

Бывший претендент на пояс чемпиона UFC в полулёгком весе Брайан Ортега рассказал о ключевом моменте схватки с бывшим временным чемпионом UFC в полулёгком весе Яиром Родригесом.

«Когда я взял Яира на «треугольник» (удушающий приём из бразильского джиу-джитсу. — Прим. «Чемпионата»), я знал, что это конец. Я очень усердно тренировался к этому бою, навёл порядок в жизни. Я больше не веду себя как идиот, я сфокусирован, я иду к своей цели. Вместе со своей командой я постоянно тренировался в течение трёх месяцев.

Что дальше? Не знаю. Я вижу, здесь присутствуют Дана и Хантер Кемпбелл, я поговорю с вами, ребята. Но только позже, шоу из этого я делать не буду. Пообщаемся наедине», – сказал Брайан после поединка.

Сегодня, 25 февраля, Брайан Ортега одержал свою первую победу в UFC с 18 октября 2020 года. Тогда он одолел Чон Чхан Сона («Корейский зомби») единогласным решением судей.