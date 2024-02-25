Мовсар Евлоев бросил вызов Брайану Ортеге

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев бросил вызов бывшему претенденту на пояс чемпиона UFC в полулёгком весе Брайану Ортеге.

«Я против Ортеги за место претендента номер один», — написал Евлоев в своих социальных сетях.

Напомним, последний раз Мовсар Евлоев выходил в октагон на турнире UFC 297, который был проведён 21 января 2024 года. Его оппонентом был англичанин Арнольд Аллен. Поединок завершился победой единогласным решением судей в пользу Мовсара.

Брайан Ортега, в свою очередь, сегодня, 25 февраля, «задушил» в реванше мексиканского бойца Яира Родригеса в третьем раунде. Первый поединок между Ортегой и Родригесом завершился победой Родригеса техническим нокаутом, так как Брайан травмировал плечо и не мог продолжать бой.