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Мовсар Евлоев бросил вызов Брайану Ортеге

Мовсар Евлоев бросил вызов Брайану Ортеге
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев бросил вызов бывшему претенденту на пояс чемпиона UFC в полулёгком весе Брайану Ортеге.

«Я против Ортеги за место претендента номер один», — написал Евлоев в своих социальных сетях.

Напомним, последний раз Мовсар Евлоев выходил в октагон на турнире UFC 297, который был проведён 21 января 2024 года. Его оппонентом был англичанин Арнольд Аллен. Поединок завершился победой единогласным решением судей в пользу Мовсара.

Брайан Ортега, в свою очередь, сегодня, 25 февраля, «задушил» в реванше мексиканского бойца Яира Родригеса в третьем раунде. Первый поединок между Ортегой и Родригесом завершился победой Родригеса техническим нокаутом, так как Брайан травмировал плечо и не мог продолжать бой.

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