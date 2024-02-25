Брайан Ортега рассказал, что травмировался за несколько минут до боя с Родригесом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Брайан Ортега подвернул лодыжку за считанные минуты до начала боя с бывшим временным чемпионом UFC в полулёгком весе Яиром Родригесом.

«Когда нас представляли, я подпрыгнул и подвернул лодыжку, сильно испугался. Но я такой: «Нет-нет, всё хорошо, Бог меня защитит». В первом раунде всё шло чертовски плохо, но я думал: «Знаю, ты здесь, не оставляй меня». И мы выиграли!» — сказал Ортега в интервью после боя.

Напомним, поединок между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом стал вторым по значимости боем турнира UFC Fight Night 237, который состоялся сегодня, 25 февраля. Победу в реванше одержал Брайан Ортега, поймавший Родригеса на удушающий приём и финишировавший его.