Мокаев – о бое Ройвала и Морено: легко справился бы с обоими за вечер

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев прокомментировал результат поединка между мексиканцем Брэндоном Морено и американцем Брэндоном Ройвалом, который состоялся сегодня, 25 февраля, в Мексике.

Напомним, Ройвал победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов, закрыв поражение от действующего обладателя титула, бразильца Александра Пантожи.

«Это мой дивизион. Говорю вам, ребята — скоро настанет моё время. Легко справился бы с обоими за один вечер. Сегодняшний бой очень мотивировал меня финишировать Алекса Переса. Иншаллах, начинается чемпионский сезон», — сказал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, Мокаев на UFC Fight Night 238 в начале марта сразится с седьмым номером дивизиона, американцем Алексом Пересом.