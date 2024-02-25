«Для MMA это самое страшное». Рафаэль Физиев рассказал о своей травме

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался о травме, полученной в поединке с поляком Матеушем Гамротом, который состоялся в сентябре на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Физиев получил разрыв крестообразной связки колена во втором раунде и не смог продолжить поединок.

«Для меня это уже вторая подобная травма. И в первый раз, что самое страшное, тоже порвал связки на левой ноге. Соответственно, тогда также перенес операцию. Понятное дело, сустав после таких повреждений не отличается крепостью. Вот он и не выдержал прямо во время поединка.

Как сейчас помню: второй раунд и тот злосчастный эпизод. Я чувствую дичайшую резкую боль в колене и сразу падаю. Потом Гамрот бросился на добивание, но мне было уже все равно. Лежал и думал: «Блин, ну как так?! Опять десять месяцев восстанавливаться". Судья остановил схватку, а нога стала просто как вата. Ее не чувствовал. Для ММА это, пожалуй, самое страшное», − цитирует Физиева «RT на русском».