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В команде Бенавидеса объяснили решение подраться с Гвоздиком

В команде Бенавидеса объяснили решение подраться с Гвоздиком
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Хосе Бенавидес, отец и тренер двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американца Дэвида Бенавидеса, прокомментировал решение их команды сделать предложение о поединке украинскому полутяжеловесу Александру Гвоздику.

«Я рад, что Дэвид подерется в полутяжёлом весе. Мы сделаем небольшой перерыв, а затем вернёмся во второй средний вес. Нам просто стало скучно.

Я не знаю, что будет дальше, но практически не сомневаюсь, что мы вернёмся. Дэвид молод. Ему всего 27 лет. Парень предан своему делу. И меня ничего беспокоит. Мы сосредоточены на следующем поединке. Всё это выглядит интригующе. Посмотрим, как всё получится», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

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