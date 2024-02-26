Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бетербиева раскритиковал организацию претендентского боя Бенавидес – Гвоздик

Тренер Бетербиева раскритиковал организацию претендентского боя Бенавидес – Гвоздик
Аудио-версия:
Комментарии

Джон Скалли, член тренерского штаба чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, негативно отреагировал на новость о начале переговоров между американцем Дэвидом Бенавидесом и украинцем Александром Гвоздиком.

Победитель, как сообщается, станет обязательным претендентом по линии WBC.

«Утверждение одного из этих парней в качестве временного чемпиона это безумие. Я ненавижу этот момент в боксе. Думаю, многие не понимают, но временный чемпион вообще не нужен. Настоящий чемпион активен и готов драться в любое время. В этом нет необходимости.

Один из этих парней впоследствии может назвать себя чемпионом WBC, сумасшествие. Я отказываюсь их признавать. Они не войдут в историю как чемпионы в полутяжёлом весе, если не сразятся с Артуром и не побьют его», — цитирует Скалли BoxingScene.

Материалы по теме
Александр Гвоздик дал согласие на бой с Дэвидом Бенавидесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android