Тренер Бетербиева раскритиковал организацию претендентского боя Бенавидес – Гвоздик

Джон Скалли, член тренерского штаба чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, негативно отреагировал на новость о начале переговоров между американцем Дэвидом Бенавидесом и украинцем Александром Гвоздиком.

Победитель, как сообщается, станет обязательным претендентом по линии WBC.

«Утверждение одного из этих парней в качестве временного чемпиона это безумие. Я ненавижу этот момент в боксе. Думаю, многие не понимают, но временный чемпион вообще не нужен. Настоящий чемпион активен и готов драться в любое время. В этом нет необходимости.

Один из этих парней впоследствии может назвать себя чемпионом WBC, сумасшествие. Я отказываюсь их признавать. Они не войдут в историю как чемпионы в полутяжёлом весе, если не сразятся с Артуром и не побьют его», — цитирует Скалли BoxingScene.