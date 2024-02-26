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Джон Джонс признался, что братья Емельяненко являются его любимыми бойцами

Джон Джонс признался, что братья Емельяненко являются его любимыми бойцами
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс встретился с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко.

«Я люблю тебя, Фёдор, – ты всегда был и остаёшься моим любимым бойцом. Ты и Александр. Скажи своему брату, что я передаю ему привет», — сказал Джонс.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Напомним, профессиональный рекорд Фёдора Емельяненко в смешанных единоборствах составляет 40-7. Многие считают россиянина одним из величайших бойцов в истории спорта.

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