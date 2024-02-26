Вадим Немков ответил на вопрос, кто более великий: он или Фёдор Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков сравнил себя с легендарным Фёдором Емельяненко.

«Фёдор более великий, до него ещё много работать и работать. Какое из его достижений хотелось бы повторить? Хотелось бы драться как можно дольше, радовать болельщиков, страну прославлять, себе спортивную жизнь продлить. И, конечно, хочется выигрывать», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

Вадиму Немкову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator.

В августе 2020 года Немков сразился за титул Bellator с американцем Райаном Бейдером, досрочно остановив его во втором раунде, после чего провёл четыре защиты: против американцев Фила Дэвиса и Кори Андерсона, литовца Джулиуса Энгликаса и кубинца Йоэля Ромеро. В прошедшие выходные Немков оказался сильнее бразильца Бруно Каппелоццы.