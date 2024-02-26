В команде Нганну ответили на вопрос о возможном бое с Фёдором Емельяненко

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий в промоушене PFL, не заинтересован в поединке с Фёдором Емельяненко.

«Мы пока не рассматриваем такой бой», — сказал представитель Нганну в беседе с ТАСС.

Напомним, Нганну проведёт свой второй бой по боксу 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Его оппонентом будет экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBO, IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа.

Его дебют на ринге состоялся в октябре прошлого года, когда он встречался с британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Поединок продлился все 10 раундов и завершился раздельным судейским решением в пользу Фьюри.

Напомним, последним поединком Фёдора Емельяненко стал бой с американцем Райаном Бейдером на Bellator 290 в феврале 2023 года, который россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Фёдора 48 поединков, в которых он одержал 40 побед (15 нокаутом), потерпел семь поражений, а ещё один бой остался без результата.