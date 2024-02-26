Топурия совершил первый удар по мячу в матче «‎Реал» Мадрид — «‎Севилья»

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, нанёс символический первый удар по футбольному мячу в матче 26-го тура Примеры между командами «‎Реал» Мадрид и «‎Севилья».

Фото: Соцсети «Реал» Мадрида

Встреча завершилась минимальной победой «сливочных» благодаря голу Луки Модрича на 81-й минуте.

Напомним, в последнем поединке на турнире UFC 298 18 февраля 2024 года Илия Топурия встретился с австралийским бойцом македонского происхождения Александром Волкановски, где на кону стоял титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Поединок завершился победой Илии Топурии нокаутом во втором раунде. В своём активе Илия Топурия имеет 15 побед, из которых 13 одержал досрочно, он не потерпел ни одного поражения. Недавно в UFC также был подписан его брат Александр, который выступает в том же дивизионе, что и Илия, — полулёгком.