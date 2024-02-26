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«Мальчик тебя вырубает». Топурия выложил фото с давнего поединка Махачева

«Мальчик тебя вырубает». Топурия выложил фото с давнего поединка Махачева
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Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прикрепил фотографию с давнего поединка россиянина Ислама Махачева.

Топурия прикрепил фото из поединка против Адриану Мартинса, который нанёс единственное поражение российскому бойцу в 2015 году.

«Мальчик тебя вырубает», — подписал фото Топурия.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Махачев в своём последнем бою тоже встречался с Волкановски. Это был их реванш после победы Ислама. Во втором поединке Махачев победил нокаутом в первом раунде.

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