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Пётр Ян показал актуальную форму перед UFC 299

Пётр Ян показал актуальную форму перед UFC 299
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян опубликовал свою фотографию перед поединком с представителем Китая Сонг Ядонгом.

Напомним, их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 299 в ночь на 10 марта мск.

Финальный этап подготовки Пётр Ян проводит в Майами (штат Флорида, США). UFC 299 пройдёт 9 марта 2024 года как раз в Майами.

В общей сложности в смешанных единоборствах Пётр Ян провёл 21 поединок, одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, проходившем 12 марта прошлого года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), российский боец уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.

Пётр Ян провёл спарринг с Алексом Волкановски:

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