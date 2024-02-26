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Гилберт Бёрнс: Белал Мухаммад не заслуживает поединка за титул

Гилберт Бёрнс: Белал Мухаммад не заслуживает поединка за титул
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Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс выразил мысль о том, что американец Белал Мухаммад не заслуживает драться с чемпионом UFC в полусредней весовой категории британцем Леоном Эдвардсом.

«UFC должен устраивать лучшие бои, и я, честно говоря, не думаю, что Белал заслуживает поединка за титул. Если бы я не получил травму в бою с Мухаммадом и выиграл тот бой, то стал бы хедлайнером UFC 300», – приводит слова бразильца Гилберта Бёрнса Championship Rounds.

Напомним, профессиональный рекорд Белала Мухаммада в смешанных единоборствах составляет 23-3. В своём последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года на UFC 288, Белал единогласным решением судей победил Гилберта Бёрнса.

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