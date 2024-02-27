Чемпион мира: я нокаутирую Теофимо Лопеса и отправлю на пенсию

Чемпион IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO) заявил о желании сразиться со звёздными бойцами дивизиона.

Напомним, ранее стало известно, что Матиас подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном, также работающим с обладателем титула WBC американцем Девином Хейни.

«Я здесь. Вы смотрите на лучшего бойца первого полусреднего веса в мире. Я хочу уничтожать своих соперников, и это то, чем я буду заниматься. Всё, что мне нужно, это возможность.

Мою уверенность можно счесть за высокомерие, но я встречусь с любым соперником, будь то Теофимо Лопес, Девин Хейни, и я даже не говорю о Роландо Ромеро, потому что он комик. Я нокаутирую Лопеса и отправлю на пенсию. А Хейни бегает по рингу как курица», — приводит слова Матиаса BoxingScene.