Илия Топурия рассказал о своей мечте

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, рассказал о том, что он стремится получить национальное удостоверение личности гражданина Испании.

«Спасибо, что приняли мою семью, спасибо, что дали нам дом, спасибо, что поддерживаете меня в моей спортивной карьере, и спасибо, что позволили мне стать частью вас

Моя мечта — получить национальное удостоверение личности гражданина Испании. Я собираюсь лично попросить председателя правительства Испании об этом. Посмотрим, сможет ли он помочь мне осуществить мою мечту. По правде говоря, я был бы очень рад», — приводит слова Топурии Marca.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.