Топурия рассказал, чем бы он хотел заниматься после карьеры бойца

Новый чемпион лиги UFC в полулёгком весе, испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия рассказал о том, чем бы он хотел заняться после того, как завершит карьеру.

«Пока во мне сохраняется страсть к этому виду спорта, я буду здесь. Вселенная даст мне понять, когда я должен уйти, но на данный момент я чувствую себя здоровым, подготовленным и готовым продолжать писать свою историю.

Что я бы хотел делать после завершения карьеры? Я хотел бы поделиться знаниями, которые я приобрел на этом пути, с молодыми людьми, которые придут после меня, чтобы им не пришлось пройти через те времена, через которые пришлось пройти мне», — приводит слова Топурии Marca.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.