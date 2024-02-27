«Мутная история. Как можно совершить такую ошибку?». Василевский — про травму Фьюри

Шестикратный чемпион мира по самбо Вячеслав Василевский высказался по поводу травмы британца Тайсона Фьюри, из-за которой он не смог принять участие в поединке с Александром Усиком.

Напомним, Фьюри во время тренировочного лагеря получил рассечение.

«Возможно, это просто стечение обстоятельств. Возможно, это был лёгкий спарринг, в котором оппонент попал так случайно. Если же они зарубались, и это был сильный удар локтем в порыве агрессии, то непонятно. Это непрофессионализм. Хотя на таком уровне звучит глупо. Ситуация непонятная. Либо это действительно специально было сделано. Какая-то мутная история, если честно. Как можно допустить такую ошибку, учитывая масштаб Фьюри? Его команда, скорее всего, предупреждает спарринг-партнёров. Подозрительная ситуация. И всё-таки я думаю, что это случайность», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.