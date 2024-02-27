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Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев провели борцовскую схватку

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев провели борцовскую схватку
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Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов провёл борцовскую схватку с действующим чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым:

Напомним, Хабиб за время профессиональной карьеры принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним поединком россиянина стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

В общей сложности в активе Махачева в смешанных единоборствах 25 побед и одно поражение. В последнем бою, который проходил в октябре прошлого года на UFC 294, Ислам встречался с австралийцем Александром Волкановски в реванше и одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Поединок был остановлен.

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