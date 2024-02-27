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Кевин Ли не должен был драться с Ринатом Фахретдиновым

Кевин Ли не должен был драться с Ринатом Фахретдиновым
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Бывший претендент на пояс временного чемпиона в лёгком весе Кевин Ли рассказал, что реванш с Тони Фергюсоном должен был стать его первым поединком после возвращения в UFC.

«Именно этот поединок должен был быть, а не бой с Ринатом. На момент организации боя с Тони я просто не смог опуститься до лёгкого веса, потому что моё колено было в такой плохой форме, что я не мог тренироваться так, как раньше, чтобы сбросить вес. Но это должен был быть тот реванш. Да, этот бой по-прежнему интересует меня. Это был бы хороший бой. Сомнений нет», – сказал Ли в интервью порталу MMAJunkie.

Напомним, свой последний поединок Кевин Ли провёл с российским бойцом Ринатом Фахретдиновым в полусреднем весе на турнире UFC on ESPN 48. Бой завершился досрочной победой Фахретдинова.

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