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Пауло Коста хочет поединка с Камару Усманом

Пауло Коста хочет поединка с Камару Усманом
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста готов встретиться с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Он тоже переживает поражение. Я думаю, он уже сделал всё, что мог в полусреднем весе, так что, думаю, пришло время ему подняться. Он не так молод – ему где-то 37, 36. Я думаю, ему пора перейти в средний вес. Недавно он выступил против Чимаева, ну, вы знаете, Гурмен Чен-Чена.

Он просто получил бой на коротком уведомлении (согласился на поединок за несколько дней до боя. – Прим. «Чемпионата») и перешёл в средний вес из полусреднего. Я думаю, что наш бой имеет смысл, и Камару в некотором роде сильный парень. Да, у него разные навыки в партере, навыки борьбы, тейкдауны и удары. Думаю, что наш бой снова даст победителю статус претендента номер один на титульный бой.

Камару, ты очень талантливый парень. Думаю, что сейчас у тебя есть возможность выступить лучше в среднем весе, чем в полусреднем. Я думаю, ты многого добился в полусреднем весе. Но сейчас тебе следует подняться в средний вес и подраться с кем-нибудь вроде меня», — сказал Коста в интервью Submission Radio.

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