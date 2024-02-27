Мухаммад Наимов сказал, где и когда хочет провести следующий бой

Таджикский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Мухаммад Наимов рассказал, что хочет выступить на турнире UFC, который хотят провести в Саудовской Аравии 23 июня 2024 года.

«В июне организуют турнир в Саудовской Аравии. Это будет после Рамадана. Я хочу драться там. Это не имеет значения. Какие бы возможности ни представились, мы воспользуемся ими. Я хочу драться с топ-15, топ-10, топ-5. Это не имеет значения. Я готов драться с кем угодно», — цитирует Наимова портал MMAJunkie.

Мухаммад Наимов имеет в активе 11 побед и два поражения. В 2020 году он безуспешно пытался получить контракт с UFC, попробовав себя на Dana White Contendre Series 2020: Week 7. Однако уступил Коллину Энгли победу единогласным решением судей. В следующем поединке Мухаммада также ждала неудача. Оливье Мурад победил его единогласным решением судей. Но с тех пор он одержал шесть побед, из которых пять были добыты досрочно.