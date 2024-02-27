Рауль Росас-младший объяснил, почему его поединок с Рики Турсиосом сорвался

Мексиканский боец UFC Рауль Росас-младший объяснил, в чём была причина его отказа от поединка с Рики Турсиосом. Их бой должен был состояться на турнире UFC Fight Night 237.

«Извините всех, кто ждал моего выступления. Весь день я испытывал головокружение, а также кашель. Я изо всех сил старался восстановиться и продолжать работать, но не смог. Я укутался одеялом, согрелся, сделал всё, что мог, чтобы избавиться от этого, но чувствовал себя очень плохо. Если бы вы знали, каково было мне, то поняли бы, что я должен был сняться. Я ненавидел это решение, но мне пришлось это сделать. Если вы хотите создать в своей голове ещё одну историю, это круто. Я скоро вернусь. Благословит вас всех бог», — написал в своих социальных сетях Рауль.