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Рауль Росас-младший объяснил, почему его поединок с Рики Турсиосом сорвался

Рауль Росас-младший объяснил, почему его поединок с Рики Турсиосом сорвался
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Мексиканский боец UFC Рауль Росас-младший объяснил, в чём была причина его отказа от поединка с Рики Турсиосом. Их бой должен был состояться на турнире UFC Fight Night 237.

«Извините всех, кто ждал моего выступления. Весь день я испытывал головокружение, а также кашель. Я изо всех сил старался восстановиться и продолжать работать, но не смог. Я укутался одеялом, согрелся, сделал всё, что мог, чтобы избавиться от этого, но чувствовал себя очень плохо. Если бы вы знали, каково было мне, то поняли бы, что я должен был сняться. Я ненавидел это решение, но мне пришлось это сделать. Если вы хотите создать в своей голове ещё одну историю, это круто. Я скоро вернусь. Благословит вас всех бог», — написал в своих социальных сетях Рауль.

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