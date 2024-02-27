Исраэль Адесанья мог возглавить турнир UFC 300

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, что ему предлагали бой с действующим чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом дю Плесси. Однако бой не организовали ввиду отказа южноафриканского бойца.

«Некоторые вещи должны были произойти. Они позвонили мне, я уверен, что это уже известно… но они предложили мне выступить на UFC 300, и я сказал: «Да, давайте». Но их сторона (имеется в виду сторона Дрикуса дю Плесси. — Прим. «Чемпионата») этого не захотела. Они этого не хотели.

Дрикус только что дрался со Стриклендом, так что, может быть, у него были небольшие травмы и тому подобное. Последние бои я провёл травмированным, поэтому взял перерыв, чтобы дать своему телу восстановиться», — цитирует Адесанью портал MMA Fighting.