Американский боксёр Севейдж может стать гражданином России — ТАСС

Американский боксер Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство после боя с россияниным Дмитрием Кудряшовым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев готов оказать необходимую поддержку в оформлении Севейджу, который выразил желание стать гражданином России.

Поединок между Кудряшовым и Севейджем состоится 2 марта в Губкине Белгородской области.

На счету 33-летнего Севейджа 4 победы и ни одного поражения. Все бои американец завершил досрочно, победив нокатом. Кудряшову 38 лет, он одержал 26 побед (25 нокаутом) и потерпел 6 поражений.

Напомним, в начале января этого года родившемуся в США 44-летнему боксёру Кевину Джонсону было предоставлено российское гражданство.