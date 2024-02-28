Курбанов — о бое с Мадримовым: давно не испытывал такую мотивацию, бодрячок поймал!

Боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов высказался по поводу боя за титул чемпиона мира WBA против Исраила Мадримова.

«Эмоции положительные. Очень хорошие эмоции. Ещё в процессе подготовки, когда ещё не объявили бой, я уже чувствовал себя очень хорошо. Проводил отличные тренировки и верил, что этот поединок состоится. И вот, это наконец-то случилось.

Давно не испытывал такую мотивацию, такие сильные эмоции, бодрячок поймал! Сложностей никаких не было, у меня всё хорошо. Я верил, я работал, и вот, это случилось. В Америке отпахали спарринги, сейчас я несколько дней в Дубае, и за неделю до боя я вылетаю в Саудовскую Аравию, будем нарабатывать последние штрихи!» — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.