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Курбанов — о бое с Мадримовым: давно не испытывал такую мотивацию, бодрячок поймал!

Курбанов — о бое с Мадримовым: давно не испытывал такую мотивацию, бодрячок поймал!
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Боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов высказался по поводу боя за титул чемпиона мира WBA против Исраила Мадримова.

«Эмоции положительные. Очень хорошие эмоции. Ещё в процессе подготовки, когда ещё не объявили бой, я уже чувствовал себя очень хорошо. Проводил отличные тренировки и верил, что этот поединок состоится. И вот, это наконец-то случилось.

Давно не испытывал такую мотивацию, такие сильные эмоции, бодрячок поймал! Сложностей никаких не было, у меня всё хорошо. Я верил, я работал, и вот, это случилось. В Америке отпахали спарринги, сейчас я несколько дней в Дубае, и за неделю до боя я вылетаю в Саудовскую Аравию, будем нарабатывать последние штрихи!» — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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