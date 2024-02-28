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Умар Нурмагомедов оценил шансы Топурии в поединке с Махачевым

Умар Нурмагомедов оценил шансы Топурии в поединке с Махачевым
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Популярный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался по поводу шансов новоиспечённого чемпиона промоушена в полулёгком весе Илии Топурии в поединке с обладателем титула в лёгком дивизионе Исламом Махачевым.

«Я бы не сказал, что у него есть шансы против Ислама. Я его видел – он маленький будет в лёгком весе. Он почти моего роста, может, чуть выше, и я вообще никаких шансов у него с Исламом и Хабибом не вижу. Просто человек умеет себя пиарить», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

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