Двалишвили: если бы я проиграл Петру Яну, то покончил бы с собой

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал, как бы он отнёсся к поражению от россиянина Петра Яна.

«Если бы я проиграл Петру Яну, то покончил бы с собой. Проиграв Генри Сехудо, со мной бы ничего не случилось», — приводит слова Двалишвили Championship Rounds.

Напомним, в поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб встречался с представителем России Петром Яном. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

Бой, прошедший в рамках турнира UFC 298 между Двалишвили и Генри Сехудо, продлился все три раунда и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). На счету Мераба 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.