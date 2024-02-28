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Александр Емельяненко: сейчас я в лучшей форме, чем когда был в Pride

Александр Емельяненко: сейчас я в лучшей форме, чем когда был в Pride
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своей текущей формы.

«Сейчас я в лучшей форме, чем в Pride. Тогда у меня не было опыта, знаний, выносливости, боевой практики. Все говорят, что старый. Могу преподавать урок любому молодому», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «На спорте с Монто».

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае прошлого года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 42 года.

Ранее Емельяненко рассказал, почему не подписывал контракт с UFC.

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