«Можно сесть, поговорить, а не надувать щёки». А. Емельяненко — о конфликте с Фёдором

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу конфликта с братом Фёдором.

«Конфликт с Фёдором? Я сам не знаю, что произошло. Этот вопрос задайте ему, он яснее вам ответит. Я через вас уже пойму, чего он от меня ждёт, чего хочет. Я без понятий. Конечно, я бы хотел помириться, это мой брат, мы вместе выросли, прошли всё. Когда ничего не было, мы выжили. Никаких претензий к Фёдору, никакого негатива. Возможно, его обидели какие-то слова или поступки. Понимаю, можно разозлиться. Он старший, можно сесть, поговорить, а не надувать щёки на такой длительный период. Я не нуждаюсь в его деньгах, можем просто созвониться, увидеться», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «На спорте с Монто».