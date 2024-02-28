Дэн Хукер рассказал, с кем из бойцов ему хотелось бы встретиться в поединке

Новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер назвал имена предпочитаемых оппонентов, с которыми он хотел бы провести поединок.

«Я рассчитываю выступить в июне, на Международной бойцовской неделе. Смотрю на рейтинг и думаю: «С кем из этих парней никто не хочет драться?» Сразу подумал о Физиеве. Не думаю, что кто-то хочет драться с Рафаэлем. Кто настолько глуп, чтобы дать согласие на этот бой? Этот парень точно я.

Ренато Мойкано в предыдущем поединке одержал значимую победу над Дрю Добером. Мне кажется, что могу легко получить его в соперники моментально и буду вполне доволен. Это был бы захватывающий бой», — цитирует новозеландца портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке Дэн Хукер одержал победу раздельным решением судей над американцем Джалином Тёрнером. Их бой состоялся на турнире UFC 290, который прошёл 9 июля.