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Официально: бой Шлеменко vs Хамитов станет главным событием турнира RCC 19

Официально: бой Шлеменко vs Хамитов станет главным событием турнира RCC 19
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4 мая на арене «Трактор» состоится 19-й номерной турнир лиги смешанных единоборств RCC. Главным событием станет противостояние российского бойца Александра Шлеменко (64-15-1) против Куата Хамитова (26-7-2) из Казахстана.

Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге Шторм выступает уже пять лет. Сейчас Шлеменко идёт на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире.

Куат Хамитов трижды становился сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Стоит отметить, что ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию.

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