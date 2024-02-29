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«Входной билет в UFC». Дебютант промоушена высказался о бое с Умаром Нурмагомедовым

«Входной билет в UFC». Дебютант промоушена высказался о бое с Умаром Нурмагомедовым
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Дебютант UFC Бекзат Альмахан высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Этот бой был для нас входным билетом в UFC, изначальным обязательством. Нам сказали, что ищут соперника для Умара и готовы предложить этому бойцу стандартный контракт. Мы сразу приняли этот бой.

Давно наблюдаю за ним. Очень разносторонний и универсальный боец. Сильный во всех аспектах. Имеет право драться с сильными бойцами в своём дивизионе. Мы всегда хотели драться с хорошими бойцами. Это был шанс, и мы им воспользовались. Умар чуть-чуть забегает вперёд в желании провести титульный бой в этом году», — приводит слова Альмахана Metaratings.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

На счету Бекзата Альмахана 14 побед и одно поражение в MMA. Отметим, что он является дебютантом Абсолютного бойцовского чемпионата.

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