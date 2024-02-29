Бой Эдуарда Вартаняна с Дамиром Исмагуловым перенесён

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Турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82 запланированный на 2 марта, переносится, об этом сообщила пресс-служба лиги «Наше Дело».

«По техническим причинам, связанным с местом проведения, турнир «Наше Дело» 82 переносится на другую дату с сохранением карда.

Всю информацию о новой дате проведения мероприятия лига объявит в ближайшее время. Всем, кто купил билеты на турнир, деньги будут возвращены», — сообщили в пресс-службе лиги.

Турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82 должен был пройти в Москве 2 марта.

Главным событием вечера должен был стать поединок двух сильнейших легковесов России: победителя Гран-при российской лиги ACA, бойца топ-10 России Эдуарда «Львиное Сердце» Вартаняна (25–4) и звезды смешанных единоборств из Казахстана, бывшего чемпиона M-1 Challenge, экс-бойца UFC Дамира Исмагулова (24–3).