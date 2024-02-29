Бронзовый призёр Олимпиады-2020 Глеб Бакши проведёт бой с Пучетой на турнире в Майкопе

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, чемпион мира — 2019 Глеб Бакши (3-0, КО 2) 8 марта в Майкопе проведёт свой четвёртый поединок на профессиональном ринге. Соперником российского боксёра по восьмираундовому бою в среднем весе станет аргентинец Эмилиано Пучета (19-8-1, КО 8). Это противостояние состоится в главном карде турнира «Бетсити. Вечер бокса».

Бакши дебютировал по профессионалам в июле 2022 года и за это время успел провести три успешных поединка. Последний бой россиянина состоялся в марте 2023 года, когда Бакши единогласным решением судей одолел крепкого венесуэльца Альфонсо Бланко.

Пучета известен по поединкам с россиянами Магомедом Мадиевым и Шамилем Хатаевым. В феврале 2023 года аргентинец завершил бой с Мадиевым вничью, а в августе того же года единогласным решением судей уступил Хатаеву. К слову, Хатаев возглавляет рейтинг российских средневесов на BoxRec, а Бакши располагается на третьей строчке.

В главном бою шоу 8 марта бывший первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Папин (15-2, КО 14) встретится с нигерийцем Остином Ннамди (7-4, КО 6).