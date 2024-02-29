Вартанян рассказал, когда должен состояться его поединок с Исмагуловым

Российский боец Эдуард Вартанян рассказал, когда должен состояться его бой с Дамиром Исмагуловым.

«Весогонку в любом случае придётся проходить. Думаю, через неделю или две пройдёт турнир, как понял. Мне сказали, что технические проблемы стали причиной переноса. Я толком не понял, что именно. В пять часов состоится встреча с руководством. Меня такие сроки устроят, но надо смотреть, какая будет ситуация», — приводит слова Вартаняна Metaratings.

Турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82 изначально должен был пройти в Москве 2 марта.

Главным событием вечера должен был стать поединок двух сильнейших легковесов России: победителя Гран-при российской лиги ACA, бойца топ-10 России Эдуарда «Львиное Сердце» Вартаняна (25–4) и звезды смешанных единоборств из Казахстана, бывшего чемпиона M-1 Challenge, экс-бойца UFC Дамира Исмагулова (24–3).