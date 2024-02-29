Конор Макгрегор: вероятно, у меня появилось несколько врагов в Голливуде

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, что отказывался от нескольких ролей в кино, и поделился впечатлениями от съёмках в фильме «Дом у дороги».

«За время своего восхождения в ММА я отказался от нескольких ролей. Ко мне приезжали отличные режиссёры, снимающие топовые фильмы. Я всегда отказывал им. Думаю, я казался им высокомерным. Вероятно, из-за этого у меня появилось несколько врагов в Голливуде. Я часто отвечал: «Возможно, я сделаю это».

Честно говоря, я был в восторге от съёмочного процесса. Изначально я не знал, как отнесусь к нему. Я боец – это мой хлеб. Я не актёр, но занимаюсь шоу-бизнесом. Я наслаждался каждой секундой съёмок», — приводит слова Макгрегора sherdog.com со ссылкой на Total Film.