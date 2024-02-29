Пётр Ян показал силовую тренировку перед боем с Ядонгом на UFC 299

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян продолжает подготовку к поединку с представителем Китая Сонг Ядонгом. Видеозаписью с тренировочного процесса поделился Пётр на своей странице в социальных сетях.

Пётр Ян показал тренировку перед боем с Ядонгом:

«Акклиматизация проходит по плану. Тренировочный процесс поддерживаем», – написал Ян под видео.

Напомним, Ян и Ядонг сразятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 299. Спортивное мероприятие состоится в ночь на 10 марта мск.

Всего в активе Петра в смешанных единоборствах 21 поединок, в которых он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, который проходил 12 марта 2023 года, россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке одолел американца Криса Гутьерреса.