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«Это моя девушка!» Макгрегор показал, как «душит» известного голливудского актёра

«Это моя девушка!» Макгрегор показал, как «душит» известного голливудского актёра
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Популярный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Макгрегор показал фрагмент из фильма Road House («Дом у дороги»), в котором сыграл одну из ролей. В показанном Макгрегором кадре из фильма присутствует актёр Джейк Джилленхол, который сыграл в кинокартине главную роль.

«Это моя девушка, Джейк! Она моя. «Дом у дороги» выйдет 21 марта. Это для вас, дамы», — написал ирландский боец.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Новый фильм с Макгрегором является ремейком картины конца 1980-х «Дом у дороги», главную роль в которой сыграл Патрик Суэйзи.

На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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