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Александр Емельяненко – о Харитонове: я знаю всё, пусть сидит ровно

Александр Емельяненко – о Харитонове: я знаю всё, пусть сидит ровно
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос о причинах, по которым он часто оказывается в конфликтных ситуациях. По словам Александра, это случается из-за того, что другие пытаются использовать его имя, чтобы обратить на себя внимание.

«Посмотрите на Харитонова. На пресс-конференции он говорит: «Емельяненко такой». Какая у него личная жизнь, чем он занимается… никому это вообще не интересно. А вот когда он начинает про Емельяненко говорить, все такие: «О, расскажи ещё». Я там слушаю, там слушаю – хватит, Серёжа. Я знаю за тебя больше, чем кто-то другой. Но я же молчу. Передайте Серёже привет. Скажите, чтобы заткнулся. Что он бухает, куда деньги девает. Я знаю всё. Но не рассказываю же. Пусть он сидит ровно», — сказал Александр на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

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