Умар Нурмагомедов дал прогноз на главный бой UFC 299 между О’Мэлли и Верой

Непобеждённый российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем титульном поединке между чемпионом этого дивизиона Шоном О’Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой.

«Я думаю, что Шон О’Мэлли уничтожит этого парня. Чито выиграл в их последнем очном противостоянии, потому что О’Мэлли получил травму. Мы не знаем, что бы произошло, если бы Шон остался цел и невредим. До того, как получить травму, О’Мэлли разбивал Веру», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Напомним, бой между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Это спортивное мероприятие пройдёт в следующее воскресенье, 10 марта, в Майами (штат Флорида, США).