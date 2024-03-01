Малыхин высказался о перспективах Вадима Немкова в тяжёлом весе

Российский чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин поделился мыслями о перспективах своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова в тяжёлом дивизионе. Ранее он успешно дебютировал в новом весе, одолев Бруно Каппелоццу.

«А мне тогда что? Что нам тогда там делать? Кормье выходил с весом 103-104 килограмма. Люди любят говорить, это хорошо. Если сомневаются, это подстёгивает Вадима, думаю. Меня точно подстёгивает. Когда говорят, что не могу что-то, я иду и делаю. Вадим — немаленький, я работал с ним и знаю, сколько у него сил и на что он способен. Какие у него плюсы, передвижение, ударная техника. Вот этот бразилец Ренан Феррейра, которому Вадим будет уступать в габаритах… У этого парня вообще нет шансов с Немковым. Куниев выигрывал Феррейру, он показал всё, что можно с ним работать. У нас очень сильные бойцы. У Феррейры сколько боёв? У Вадима по боевому самбо, думаю, боёв 500. Представляешь, какая эта школа. Мы на другом уровне. Не стоит недооценивать наших ребят. Мы плотно занимаем своё место в мире единоборств и никому не отдадим ничего без боя. А люди пускай говорят, мы будем делать», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.