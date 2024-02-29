Уиттакер: Илии нужна одна защита пояса, а потом можно думать о бое с другим чемпионом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о чемпионе UFC в полулёгкой весовой категории Илии Топурии.

«Прежде всего Топурии необходимо провести хотя бы одну защиту чемпионского пояса, а потом уже можно думать о поединке с другим чемпионом. Уверен, его бой в Испании будет грандиозным, независимо от того, с кем он будет биться», — сказал Уиттакер в видео на YouTube-канале MMArcade Podcast.

Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC, победив австралийского бойца Александра Волкановски на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения нокаутировал оппонента во втором раунде. Профессиональный рекорд Топурии в смешанных единоборствах — 15:0.