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О'Мэлли объяснил, почему Топурия не хочет драться с ним

О'Мэлли объяснил, почему Топурия не хочет драться с ним
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Чемпион легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал, почему чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия не хочет проводить очное противостояние.

«Топурии было бы тяжело сражаться со мной. Есть причина, из-за которой он не хочет драться со мной. Моё имя самое громкое среди его потенциальных соперников, но он говорит, что не хочет биться со мной. Он понимает, что я слишком опасный оппонент для него.

Я думал, что люди захотят увидеть этот бой, но получаю много хейта в свой адрес. Люди хотят увидеть, как я побью Мераба Двалишвили. Они получат, что хотят», — сказал О'Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC, победив австралийского бойца Александра Волкановски на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения нокаутировал оппонента во втором раунде.

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