«Искреннее уважение». Нганну обратился к Джону Джонсу после его поступка

Франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну поблагодарил американского чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса за тёплое приветствие его мамы.

«С твоей стороны было очень благородно так поприветствовать мою маму, Джон. Моё искреннее уважение», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Джон Джонс встретился с мамой Нганну:

Напомним, в настоящий момент Фрэнсис готовится к поединку с британским боксёром Энтони Джошуа. Их бой пройдёт в ночь с 8 на 9 марта мск. Противостояние состоится по правилам бокса. В октябре прошлого года Нганну дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.