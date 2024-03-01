Малыхин: Ян — боец чемпионского уровня, его соперник — нет

Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин поделился ожиданиями от боя между его соотечественником, бывшим чемпионом UFC в легчайшем дивизионе Петром Яном и китайским бойцом Сонгом Ядонгом. Поединок пройдёт в рамках UFC 299.

«Пете надо выиграть бой уверенно. Когда я видел, то он был в отличной форме, хорошо спарринговал, хорошо двигался. Видно, что травмы его отпустили. Знаю, что к тем боям он полуживой подходил. Он такой парень, что иногда надо притормозить, если сильные травмы, где-то, может, на бой не выйти, но у него такой опции нет.

В каком бы он ни был состоянии, он идёт до конца. Духу можно только позавидовать. Хорошая форма, хорошо себя чувствовал ментально. По моему прогнозу Ян должен побеждать уверенно. Тот парень тоже крепкий, не проходной, но Петя на другом уровне. Если у Петра нет травм, если он хорошо готов, то это боец чемпионского уровня. Тот парень — нет», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.