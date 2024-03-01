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Усик оценил вероятность проведения боя с Фьюри 18 мая

Усик оценил вероятность проведения боя с Фьюри 18 мая
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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик оценил вероятность проведения боя с обладателем чемпионского титула WBC британцем Тайсоном Фьюри 18 мая.

«У бога есть план. Я не знаю, какова вероятность поединка. Я верю, что бой состоится. Не 100%, скорее 70%,. Но рано или поздно бой состоится», — приводит слова Усика RingSide24 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Фьюри в последнем бою, состоявшемся в октябре, победил раздельным судейским решением камерунца Фрэнсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе 2023 года победил Даниеля Дюбуа.

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