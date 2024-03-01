Топурия сделал смелое заявление

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия сделал громкое заявление. Испанский боец грузинского происхождения заявил, что ни один боец в лучшем промоушене мира не сможет его побить.

«Я знаю, что в UFC никто меня не сможет побить. Я достиг всего благодаря упорному труду. А ещё меня благословил бог. Я верю в это на все 100%», – приводит слова Топурии Marca.

27-летний Илия Топурия начал карьеру в 2015 году. Профессиональный рекорд Матадора в смешанных единоборствах составляет 15-0. С прошлого года он является чемпионом UFC в дивизионе до 66 кг. Кроме того, испанец грузинского происхождения занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории 18 февраля этого года. В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 298 он сразился с Александром Волкановски и нокаутировал австралийца во втором раунде.