Холлоуэй: мы с Гэтжи последние представители «вымирающего вида»

Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй высказался о современной раскрутке боёв, раскритиковав трэш-ток.

«Такое поколение. Мы [с Джастином Гэтжи] последние представители вымирающего вида. Нам не нужны эти никчёмные разговоры. То, как люди ведут себя в социальных сетях в эту эпоху – это не то, что вам нужно. Пусть ваши бои говорят сами за себя. Я понимаю попытки раздуть драку и продать платные просмотры, но в последнее время некоторые люди переходят черту. Это просто не круто», – сказал Холлоуэй в интервью MMA Fighting.

Напомним, свой следующий поединок Макс Холлоуэй проведёт против Джастина Гэтжи. Они подерутся за титул BMF. Данный бой состоится 14 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 300 в Лас-Вегасе (США).