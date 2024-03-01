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Умар Нурмагомедов объяснил, почему он чувствует себя чемпионом UFC

Умар Нурмагомедов объяснил, почему он чувствует себя чемпионом UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, рассказал о чувствах, которые он испытывает от того, что многие бойцы отказываются принимать с ним поединок. Умар заявил, что из-за этого он ощущает себя чемпионом.

«Данная ситуация заставляет меня чувствовать себя чемпионом UFC. Однако потом я иду в зал, где Хабиб или кто-то ещё ставит меня на место и спускает с небес на землю. Надеюсь, кто-то из топ-5 согласится со мной подраться после боя с Бекзатом», — приводит слова Умара Нурмагомедова MMA Fighting.

Напомним, профессиональный рекорд Умара в смешанных единоборствах составляет 16-0. Уже в ночь на 3 марта на очередном турнире UFC Fight Night он вернётся в октагон после годового простоя. Его соперником станет Бекзат Алмхан из Казахстана.

Ранее Умар Нурмагомедов высказался о потенциальном противостоянии с бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном, который является его соотечественником.

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